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В Братске на погребение одиноких людей выделят 11,9 тысячи рублей

Расходы на захоронение берут в том случае, если у погибшего не было супруга или близких родственников.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Администрация Братска назвала стоимость услуг по погребению одиноких людей. Как стало известно КП-Иркутск, с 1 февраля 2025 года выплачивается 11,9 тысячи рублей. Соответствующее решение уже подписал мэр города Александр Дубровин.

Согласно распоряжению, опубликованному на официально сайте администрации, расходы на захоронение берут на себя в тех случаях, если у умершего не было супруга, родственников или знакомых, которые могли бы взять на себя организацию похорон.

Также в том случае, если у близких нет возможности заняться организацией погребения. Помимо этого за счет муниципального бюджета хоронят тех жителей города, личность которых не удалось установить полицейским.

Подобными случаями занимается специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что цветочные магазины Иркутска проверяют в преддверии 8 марта. Специалисты осматривают букеты на наличие карантинных вредителей.