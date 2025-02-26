ФИАН: прибор для прогнозирования солнечных вспышек запустят на МКС осенью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прибор для научного эксперимента «Солнце-Терагерц», который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, планируют запустить к Международной космической станции (МКС) осенью 2025 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта, заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) Владимир Махмутов.
По словам ученого, научиться лучше прогнозировать солнечную активность поможет исследование и анализ терагерцевого излучения (частотой от 1 до 10 ТГц). Излучение в этом диапазоне очень хорошо поглощается атмосферой Земли, поэтому большинство наземных телескопов неспособны эффективно его измерять. «Существует где-то пять-шесть теоретических моделей, которые экстраполируют, пытаются прорисовать график в этом диапазоне, сказать, там будет спектр такой или такой. Но необходим эксперимент, чтобы сказать уверенно, что на Солнце реализуется та или иная модель формирования терагерцевого излучения. И вот, по сути дела, наш эксперимент нацелен на решение этой задачи», — пояснил Махмутов.
Он рассказал, что 47-кг прибор состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал — общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. «Я надеюсь, что осенью прибор запустят на МКС, а следующей весной космонавты установят его снаружи служебного модуля (“Звезда” — прим. ТАСС). Вскоре после этого планируем начать непосредственно работать с ним», — добавил ученый, отметив, что летный экземпляр научной аппаратуры находится в Ракетно-космической корпорации «Энергия», где его готовят к отправке в космос.
Махмутов также заметил, что во время нахождения МКС в зоне орбитальной ночи (той стороны витка орбиты, с которой невозможно наблюдать Солнце), прибор будет продолжать работу. «Кроме нашей важной информации по излучению Солнца, солнечных активных областей, мы еще будем иметь информацию о фоновом излучении астрофизического пространства», — сказал он.
По словам ученого, развитие моделей солнечных вспышек поможет обезопасить деятельность человека в космосе. «Если мы поймем, как развиваются солнечные вспышки, то мы сможем по наблюдениям за Солнцем заранее определять, что будет мощная вспышка. Соответственно, это даст нам возможность оценить, когда потоки солнечных протонов, являющиеся наиболее опасными для человека и для аппаратуры, достигнут Земли», — пояснил он.
Ученый подчеркнул, что солнечная активность — злободневная тема, необходимость изучения которой с каждым днем растет. «Дальше будет актуальность только нарастать, особенно в свете предполагаемых полетов — как автоматических станций, так и с человеком на борту — к Луне и планетам Солнечной системы. Все это требует знать о Солнце как можно больше, а главное — научиться прогнозировать его активность», — отметил Махмутов.
Наземные применения.
Помимо прогнозирования солнечных вспышек, исследования терагерцового излучения также могут принести пользу на Земле, рассказал ученый. Его можно применять для разработки систем связи, а также в медицине. «Терагерцевое излучение безопасно для человека (в отличие от рентгеновских волн). Его можно использовать для диагностики и лечения заболеваний, в системах безопасности и мониторинга. В мире ведутся работы по изучению возможности использования тергерцевых волн в беспроводных высокоскоростных системах связи и других сферах», — заключил он.