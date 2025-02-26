Ученые всё это время ошибались: Названа настоящая причина красного цвета Марса

Устойчивость ферригидрита позволяет предположить, что минерал сформировался в холодный и влажный период ранней истории Марса. Возможно, тогда на планете были окислительные условия, которые позже сменились современной засушливой средой. Это открытие расширяет горизонты для изучения марсианского прошлого и поиска следов воды.