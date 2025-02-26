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Ученые всё это время ошибались: Названа настоящая причина красного цвета Марса

Красный цвет Марсу придаёт вовсе не минерал гематит, как считалось ранее. Новое исследование показало, что всё дело в наличии оксида железа ферригидрита, который появляется при взаимодействия с холодной водой. Результаты работы учёных опубликованы в журнале Nature.

Источник: Life.ru

«Предыдущие исследования приписывали красный цвет Марса безводному гематиту. Здесь мы показываем, что слабокристаллический ферригидрит является доминирующим состоянием», — говорится в научной статье.

Устойчивость ферригидрита позволяет предположить, что минерал сформировался в холодный и влажный период ранней истории Марса. Возможно, тогда на планете были окислительные условия, которые позже сменились современной засушливой средой. Это открытие расширяет горизонты для изучения марсианского прошлого и поиска следов воды.

Ранее Илон Маск предложил сосредоточиться на подготовке к полёту на Марс, отменив все работы на МКС. По его мнению, станция отслужила своё, и сейчас важнее направить ресурсы на освоение Красной планеты.