В Приморье готовятся пересмотреть тарифы на электроэнергию

Губернатор Приморья, в свою очередь, выразил благодарность Совету Федерации за оперативную работу по внесению поправок в тарифное регулирование. Эти изменения касаются применения повышающего коэффициента для домов с электроотоплением. Ранее коэффициент 1,8 действовал только в регионах с уровнем газификации менее 5%, но теперь его применение расширено на всю территорию России. Кроме того, региональные власти получили возможность использовать его в течение всего отопительного сезона, а не только с января по апрель.