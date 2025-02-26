В Приморье готовятся пересмотреть тарифы на электроэнергию

«Мы и дальше готовы так конструктивно взаимодействовать. Тем более вы на переднем крае, в большом, красивом, важном регионе для России. И добиваетесь таких результатов», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она также поблагодарила Кожемяко за активное участие в федеральной повестке и внимание к проблемам, которые имеют значение для всей страны.
Губернатор Приморья, в свою очередь, выразил благодарность Совету Федерации за оперативную работу по внесению поправок в тарифное регулирование. Эти изменения касаются применения повышающего коэффициента для домов с электроотоплением. Ранее коэффициент 1,8 действовал только в регионах с уровнем газификации менее 5%, но теперь его применение расширено на всю территорию России. Кроме того, региональные власти получили возможность использовать его в течение всего отопительного сезона, а не только с января по апрель.
«Для людей это имеет большое значение, поэтому ваша работа, Совета Федерации, способствовала тому, что люди были услышаны», — отметил Кожемяко.
Он подчеркнул, что новые тарифы позволят владельцам частных домов платить за электроэнергию по более приемлемым ценам, что станет стимулом для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что пересчет стоимости электроэнергии для домов с электроотоплением начнется с 2025 года, а регионы должны будут скорректировать тарифы для населения не позднее 1 марта следующего года.