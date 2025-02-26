Из Кольцово можно будет улететь в Элисту

Как ранее сообщалось, с 4 марта возобновляются полеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Сыктывкар. Их будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ100/200, вмещающих 50 пассажиров.