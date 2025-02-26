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Из Кольцово можно будет улететь в Элисту

Авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Элисту.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал международного аэропорта Кольцово имени А. Н. Демидова.

Рейсы из Кольцово в Элисту начнут выполняться со 2 апреля. Вылеты планируется осуществлять раз в неделю, по средам. По новому маршруту будут курсировать самолеты Superjet-100, вместимость которых до 100 пассажиров.

Еженедельный вылет из Кольцово намечен на 13:20, прибытие в Элисту — на 15:05 по местному времени. Время в полете составит порядка 3,5 часа.

Как ранее сообщалось, с 4 марта возобновляются полеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Сыктывкар. Их будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ100/200, вмещающих 50 пассажиров.