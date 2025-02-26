Хабенский рассказал об авиации и о том, откуда растут золотые руки

В большом эксклюзивном интервью aif.ru художественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о кино, театре, благотворительности. О том, что было самым сложным, когда он только вошел в кабинет с бюстом Олега Ефремова. Что связывает его с фигуристом Романом Костомаровым. Поделился новостями о 17-летнем сыне Иване и маленьких дочках Саше и Вере. Высказался на тему СВО. Рассказал, что думает о номинанте на «Оскар» Юре Борисове и фильме «Анора», получившем Золотую пальмовую ветвь в Каннах. А также раскрыл информацию о своем увлечении.