Хабенский рассказал об авиации и о том, откуда растут золотые руки

В большом эксклюзивном интервью aif.ru художественный руководитель — директор МХТ им. Чехова Константин Хабенский рассказал о кино, театре, благотворительности. О том, что было самым сложным, когда он только вошел в кабинет с бюстом Олега Ефремова. Что связывает его с фигуристом Романом Костомаровым. Поделился новостями о 17-летнем сыне Иване и маленьких дочках Саше и Вере. Высказался на тему СВО. Рассказал, что думает о номинанте на «Оскар» Юре Борисове и фильме «Анора», получившем Золотую пальмовую ветвь в Каннах. А также раскрыл информацию о своем увлечении.
В кадре актер не по своей воле и в ледяную воду нырял, и горел по-настоящему. Но, оказывается, очень влечет его авиация.
«На симуляторах пробовал — понравилось, — признался он aif.ru. — Но подозреваю, это совсем не похоже на реальный полет».
Незаконченные обязательства пока не дают Хабенскому возможности освоить это дело. К тому же, как заметил Константин в разговоре с aif.ru, актеры играют «не профессию, а людей в ней. Это большая разница. Если будешь плохо передавать то, что происходит с твоим героем, но при этом блестяще выточишь заготовку на токарном станке или филигранно пройдешь по канату, получится документальный фильм».
На вопрос, действительно ли у него золотые руки, как говорят, и дома он все делает сам, худрук МХТ им. Чехова ответил:
«У меня золотые руки и неважно, из какого места они растут. Так будет точнее. Я действительно люблю работать руками, но не всегда все получается. Да и времени особо нет. Если уж ЧП какое в доме, приходится браться, конечно».
Полный текст интервью с Константином Хабенским читайте на сайте aif.ru.