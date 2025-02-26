Оператору станка выплатят миллион после травмы руки на производстве в Братске

В Братске с организации взыскали компенсацию морального вреда. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области, деньги выплатят мужчине, пострадавшему на рабочем месте.
У оператора станка деревообрабатывающего предприятия в 2023 году была сильно ранена рука. Медики установили третью группу инвалидности, мужчина больше не мог работать по состоянию здоровья, рассказывают в агентстве.
Во время проверки прокуратура пришла к выводу, что несчастный случай произошел по вине работодателя. Однако страдания жертвы не были компенсированы материально. После обращения в Падунский районный суд мужчине решено выплатить один миллион рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на погребение одиноких людей выделяются 11,9 тысяч рублей в Братске. Служба по вопросам похоронного дела берет на себя организацию процесса в том случае, если у умершего не было близких родственников либо тело было неопознано полицией.