Оператору станка выплатят миллион после травмы руки на производстве в Братске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на погребение одиноких людей выделяются 11,9 тысяч рублей в Братске. Служба по вопросам похоронного дела берет на себя организацию процесса в том случае, если у умершего не было близких родственников либо тело было неопознано полицией.