У Трампа на руке заметили большой синяк неизвестного происхождения

Тем не менее, в Сети начали появляться альтернативные версии причин появления синяка. Некоторые пользователи предположили, что это может быть связано с приемом лекарств для разжижения крови. Эти слухи усиливаются тем фактом, что 78-летний Трамп еще не представил полный медицинский отчет после своего переизбрания, что вызывает дополнительные вопросы о его здоровье.