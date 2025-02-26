Угрозы столкновения самолёта из Владивостока на Камчатке не было

Инцидент произошёл ещё 21 февраля. На самолёте Airbus А-320 авиакомпании S7 с бортовым номером RA-73404, который выполнял рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сработала система предупреждения об опасном сближении с другим воздушным судном. В это время в воздухе находился вертолёт Ми-8 авиакомпании «Тайга», его бортовой номер RA-22578.