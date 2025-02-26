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Угрозы столкновения самолёта из Владивостока на Камчатке не было

Воздушные суда разделяло 4 километра.

Источник: Аргументы и факты

Информация об опасном сближении самолёта из Владивостока с вертолётом на Камчатке оказалась неверно интерпретированной. Об этом рассказали авиационные власти. Ранее о предпосылке к лётному происшествию сообщила транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл ещё 21 февраля. На самолёте Airbus А-320 авиакомпании S7 с бортовым номером RA-73404, который выполнял рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сработала система предупреждения об опасном сближении с другим воздушным судном. В это время в воздухе находился вертолёт Ми-8 авиакомпании «Тайга», его бортовой номер RA-22578.

Срабатывание системы об опасном сближении в воздухе всегда является поводом для проведения проверки.

Расшифровка средств объективного контроля, анализ данных локатора показал, что срабатывание системы TCAS было ложным. Минимальный горизонтальный интервал между воздушными судами был 4 километра, вертикальный — 80 метров, к тому же вертолёт и самолёт были на расходящихся курсах, а угрозы безопасности полётов не было.