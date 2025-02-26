Пророссийские активисты из Африки пришли на проукраинский митинг в Южноафриканской Республике, исполняя песню «Сигма бой», чтобы выразить поддержку России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Ситуация обострилась из-за агрессивных действий со стороны «Ассоциации украинцев ЮАР», что привело к конфликту между двумя группами.
Протестующие, поддерживающие Украину, не ожидали такого поворота событий и начали агрессивно реагировать на действия пророссийских активистов. В результате в ход мероприятия пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
Ранее в Претории на совместной пресс-конференции министров иностранных дел ЮАР и Украины возникли разногласия, когда украинская делегация не смогла убрать микрофон российского телеканала RT со стола.