Умер Александр Дулов, известный в Иркутске историк и общественный деятель. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе исторического факультета Иркутского государственного университета, мужчины не стало 24 февраля 2025.
Александр Дулов родился в Иркутске. В 1961 году окончил историческое отделение историко-филологического факультета ИГУ. В 1964 году устроился преподавателем на кафедру истории СССР, а в 1965 успешно защитил кандидатскую диссертацию.
За долгие годы жизни он стал автором более 300 научных и научно-публицистических работ, из них девять — монографии. За свои достижения награжден медалью Российского союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие России» и «За заслуги» в сохранении наследия Отечества. Множество раз становился лауреатом различных премий.
Умер Александр Дулов, известный в Иркутске историк, на 87 году жизни. Мужчину проведут в последний путь 28 февраля. Церемония прощания начнется в 14:00 в ритуальном зале Смоленского кладбища.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что умер Александр Кононов, известный в Ангарске режиссер.