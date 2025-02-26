Умер Александр Дулов, известный в Иркутске историк

За долгие годы жизни он стал автором более 300 научных и научно-публицистических работ, из них девять — монографии. За свои достижения награжден медалью Российского союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие России» и «За заслуги» в сохранении наследия Отечества. Множество раз становился лауреатом различных премий.