Львова-Белова заявила о работе над возвращением 16 детей с Украины

«В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас ещё 16 дел по возвращению детей к нам на родину и десяти детей, которых мы планируем к передаче на Украину», — сказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка в беседе с РИА Новости.