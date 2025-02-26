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Львова-Белова заявила о работе над возвращением 16 детей с Украины

Кроме того, российская сторона намерена воссоединить детей с родственниками на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Аппарат детского омбудсмена Российской Федерации работает над возвращением 16 детей с украинской территории, заявила Мария Львова-Белова.

Кроме того, она рассказала, что российская сторона намерена воссоединить детей с родственниками на Украине. Речь идёт о десяти несовершеннолетних.

«В настоящий момент мы воссоединили 95 детей с их близкими на Украине, 17 детей вернулись в Россию. Сейчас в работе у нас ещё 16 дел по возвращению детей к нам на родину и десяти детей, которых мы планируем к передаче на Украину», — сказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что все ситуации являются семейными случаями. По словам Львовой-Беловой, несовершеннолетние были разлучены с близкими из-за изменений линии боевого соприкосновения и других обстоятельств.

Ранее Львова-Белова заявила, что в РФ с Украины при посредничестве Катара вернулись две сестры.