740 тысяч голов скота вакцинируют в Иркутской области

В Иркутской области стартовал комплекс плановых мероприятий, направленный на предупреждение, выявление и устранение инфекционных болезней у сельскохозяйственных животных. Как стало известно КП-Иркутск, все необходимые меры предпримут перед тем, как скот отправится на пастбища.
В первом полугодии 2025 ветеринары проведут около 662 тысяч исследований, направленных на выявление заболеваний. Животных осмотрят на наличие туберкулеза, бруцеллеза, лейкоза и другое. 740 тысяч голов скота вакцинируют и обработают от паразитных заболеваний. 33,4 тысячи собак и 18,5 тысячи кошек пройдут вакцинацию от бешенства.
Также в ближайшее время специалисты избавятся от грызунов и насекомых, которые живут в стайках, либо на производственных объектах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что оператору станка выплатят миллион рублей из-за травмы руки, полученной на производстве.