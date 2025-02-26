740 тысяч голов скота вакцинируют в Иркутской области

В первом полугодии 2025 ветеринары проведут около 662 тысяч исследований, направленных на выявление заболеваний. Животных осмотрят на наличие туберкулеза, бруцеллеза, лейкоза и другое. 740 тысяч голов скота вакцинируют и обработают от паразитных заболеваний. 33,4 тысячи собак и 18,5 тысячи кошек пройдут вакцинацию от бешенства.