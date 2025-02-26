Хабаровск украсят к Дню Победы миллионом цветов

Также «Горзеленстрой» завершает подготовку к Международному женскому дню. Как рассказала производитель работ питомника и тепличного хозяйства Евгения Рубан, предприятие вырастило 14 тысяч тюльпанов, а также впервые высадило крокусы и мускари. «Все цветы, выращенные к празднику, уже выкуплены. Мы ожидаем, что наши крокусы и мускари порадуют цветением, и планируем сформировать из них небольшие букеты и корзинки на продажу», — добавила она.