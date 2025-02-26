По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, эти уникальные растения украшают природу, но встречаются все реже. Их сохранение важно для экологии, науки и будущих поколений. Специалисты призывают не нарушать их естественную среду обитания и не заниматься незаконным сбором.
Редкие растения расцветают в Казахстане
В Казахстане с приходом весны начинают цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу. Среди них Алатауский шафран и Безвременник Кессельринга — ценные декоративные и лекарственные виды, передает ИА El.kz.