Бывшему гарнизону на Большом Уссурийском острове предстоит реновация

Воинская часть на острове Большой Уссурийский была построена во второй половине 70-х годов ХХ века во время осложнения отношений с Китаем. Жилая часть гарнизона состояла из трех казарм и четырех домов для офицерского состава и их семей. В настоящее время жители этих домов расселены.