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Бывшему гарнизону на Большом Уссурийском острове предстоит реновация

Это должно стать частью проекта освоения российской части острова.

Источник: Правительство Хабаровского края

В настоящее время готовится распоряжение правительства Российской Федерации по развитию российской части острова Большой Уссурийский. При этом бывший военный гарнизон планируется не сносить, а реновировать, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, согласно документу, реновация бывшего военного городка должна завершиться к IV кварталу 2028 года. Кроме того, запланировано формирование новых туристических объектов: экологические тропы, контактный зоопарк, этнодеревня и парк дружбы.

Накануне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что в регионе ведется подготовка к Российско-Китайскому форуму, который пройдет в Хабаровске 19—20 мая.

— Главной темой форума станет совместное освоение острова Большой Уссурийский. Кроме того, форум даст возможность обсудить и наладить контакты в сфере российско-китайской промышленной кооперации, расширить экономическое и инвестиционное сотрудничество, культурные и молодёжные обмены, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Демешин.

Воинская часть на острове Большой Уссурийский была построена во второй половине 70-х годов ХХ века во время осложнения отношений с Китаем. Жилая часть гарнизона состояла из трех казарм и четырех домов для офицерского состава и их семей. В настоящее время жители этих домов расселены.