«Роскосмос»: несгораемые обломки «Прогресс МС-28» затопили в Тихом океане

Несгораемые остатки грузового корабля «Прогресс МС-28», который недавно отстыковался от Международной космической станции и был выведен с орбиты, были затоплены в удаленном районе Тихого океана. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
Этот грузовой корабль находился на МКС с 17 августа 2024 года и отстыковался от служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции накануне в 23:17 по московскому времени.
Согласно информации от Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходной зоне южной части Тихого океана, что подтверждает соблюдение мер безопасности при завершении миссии. Это событие стало завершающим этапом работы «Прогресса», который успешно выполнил свои задачи.
Ранее этот корабль доставил на МКС значительное количество сухих грузов для обеспечения работы станции и экипажа, а также топливо для дозаправки, питьевую воду и азот для поддержания атмосферы на борту. Позднее сообщалось, что он успешно отстыковался от модуля «Звезда».