«Роскосмос»: несгораемые обломки «Прогресс МС-28» затопили в Тихом океане

Ранее этот корабль доставил на МКС значительное количество сухих грузов для обеспечения работы станции и экипажа, а также топливо для дозаправки, питьевую воду и азот для поддержания атмосферы на борту. Позднее сообщалось, что он успешно отстыковался от модуля «Звезда».