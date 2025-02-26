Во Владивостоке стартует масштабный ремонт дорог после зимы

По информации пресс-службы мэрии, заявки от компаний принимают до среды, 5 марта. Как пояснили специалисты, работы, как обычно, начнутся с установлением стабильных плюсовых температур и запуском асфальтовых заводов. Ремонтные задачи распределят между муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» и внешними подрядчиками, закреплёнными за конкретными районами.