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Во Владивостоке стартует масштабный ремонт дорог после зимы

Пять аукционов определят подрядчиков для ремонта ключевых магистралей.

Источник: Администрация Владивостока

Владивосток традиционно готовится к восстановлению дорожного покрытия после зимнего сезона. Управление дорог города объявило сразу пять электронных аукционов на поиск подрядчиков, которые займутся ремонтом ключевых магистралей и участков вдоль маршрутов общественного транспорта. Стартовая цена каждого контракта приближается к 25 миллионам рублей.

По информации пресс-службы мэрии, заявки от компаний принимают до среды, 5 марта. Как пояснили специалисты, работы, как обычно, начнутся с установлением стабильных плюсовых температур и запуском асфальтовых заводов. Ремонтные задачи распределят между муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» и внешними подрядчиками, закреплёнными за конкретными районами.

В первоочередной список вошли объекты:

— проезжая часть и тротуары возле домов на улицах Зои Космодемьянской (27−29), Шошина (5), Кирова (28), 1-й Морской (27);

— участки на Адмирала Кузнецова (52-б), Котельникова (2), Чкалова (5), проспекте 100-летия Владивостока (31−39, 47);

— улицы Ёлочная, Черёмуховая, Уссурийская и другие.

Список адресов планируют расширить. Отдельное внимание уделят объектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»:

— ремонт улиц Жигура, Стрелочная, участка Анны Щетининой (от перекрёстка с Адмирала Горшкова до дома № 26);

— модернизация перекрёстка Новороссийская — Басаргина;

— завершение строительства съезда с трассы Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла;

— реконструкция улицы Адмирала Горшкова, перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока, дороги к кёрлинг-центру.

Стартовые цены контрактов по районам:

— Ленинский — 24 999 878,88 рубля;

— Первореченский — 24 999 954,48 рубля;

— Фрунзенский — 24 999 794,63 рубля;

— Советский — 24 999 980,47 рубля;

— Первомайский — 24 988 354,01 рубля.

Как уточняется, детализация объектов может корректироваться по мере выполнения работ.