Во Владивостоке стартует масштабный ремонт дорог после зимы

Владивосток традиционно готовится к восстановлению дорожного покрытия после зимнего сезона. Управление дорог города объявило сразу пять электронных аукционов на поиск подрядчиков, которые займутся ремонтом ключевых магистралей и участков вдоль маршрутов общественного транспорта. Стартовая цена каждого контракта приближается к 25 миллионам рублей.
По информации пресс-службы мэрии, заявки от компаний принимают до среды, 5 марта. Как пояснили специалисты, работы, как обычно, начнутся с установлением стабильных плюсовых температур и запуском асфальтовых заводов. Ремонтные задачи распределят между муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» и внешними подрядчиками, закреплёнными за конкретными районами.
В первоочередной список вошли объекты:
— проезжая часть и тротуары возле домов на улицах Зои Космодемьянской (27−29), Шошина (5), Кирова (28), 1-й Морской (27);
— участки на Адмирала Кузнецова (52-б), Котельникова (2), Чкалова (5), проспекте 100-летия Владивостока (31−39, 47);
— улицы Ёлочная, Черёмуховая, Уссурийская и другие.
Список адресов планируют расширить. Отдельное внимание уделят объектам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»:
— ремонт улиц Жигура, Стрелочная, участка Анны Щетининой (от перекрёстка с Адмирала Горшкова до дома № 26);
— модернизация перекрёстка Новороссийская — Басаргина;
— завершение строительства съезда с трассы Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла;
— реконструкция улицы Адмирала Горшкова, перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока, дороги к кёрлинг-центру.
Стартовые цены контрактов по районам:
— Ленинский — 24 999 878,88 рубля;
— Первореченский — 24 999 954,48 рубля;
— Фрунзенский — 24 999 794,63 рубля;
— Советский — 24 999 980,47 рубля;
— Первомайский — 24 988 354,01 рубля.
Как уточняется, детализация объектов может корректироваться по мере выполнения работ.