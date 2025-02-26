В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кальмаров

Кальмары становятся всё более популярным продуктом благодаря своим питательным свойствам. Вот пять интересных фактов о них, которые могут вас удивить.
1. Высокое содержание белка и низкая калорийность: В 100 граммах кальмара содержится около 18 граммов легко усваиваемого белка при всего 75−85 калориях. Некоторые шутливо называют кальмаров «протеиновыми батончиками» из-за их питательной ценности.
2. Витамины группы B: Кальмары богаты витаминами группы B, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга, включая память и внимание.
3. Омега-3 жирные кислоты: Эти морепродукты являются отличным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. В 100 граммах кальмара может содержаться до 83% суточной нормы этих полезных веществ.
4. Минералы: Кальмары также являются источником йода, цинка и кобальта. В 100 граммах продукта можно найти до 200% суточной нормы йода, который необходим для нормального роста и функционирования органов и систем организма.
5. Быстрое приготовление: Кальмары готовятся очень быстро — важно лишь кратковременно подвергнуть их термической обработке, иначе мясо станет жестким и резиновым.
Эти факты подчеркивают не только питательную ценность кальмаров, но и их легкость в приготовлении, что делает их отличным выбором для здорового рациона.