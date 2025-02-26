Снег ожидает жителей Челябинской области в среду

В Челябинске сегодня облачно, снег. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 26 февраля, у Анисима, Анны, Артемия, Василия, Веры, Владимира, Гавриила, Евгения, Зосимы, Зои, Ивана, Ирины, Леонтия, Мартина, Михаила, Никандра, Николая, Павла, Светланы, Семена, Сильвестра, Степана, Тимофея.
Между прочим, 26 февраля 2025 года отмечают Светлов день. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется убраться дома. В таком случае порядок наступит не только в помещении, но и в голове.