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Снег ожидает жителей Челябинской области в среду

В среду, 26 февраля, в Челябинской области будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного. Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня облачно, снег. Температура воздуха днем составит от −4 до −6 градусов. Ветер северной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 26 февраля, у Анисима, Анны, Артемия, Василия, Веры, Владимира, Гавриила, Евгения, Зосимы, Зои, Ивана, Ирины, Леонтия, Мартина, Михаила, Никандра, Николая, Павла, Светланы, Семена, Сильвестра, Степана, Тимофея.

Между прочим, 26 февраля 2025 года отмечают Светлов день. Согласно народным приметам, сегодня рекомендуется убраться дома. В таком случае порядок наступит не только в помещении, но и в голове.