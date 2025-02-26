Первый детский технопарк «Кванториум» создали на базе школы № 55 Иркутска

В Иркутске в школе № 55 в 2024—2025 учебном году открылся детский технопарк «Кванториум». Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, это четвертый такой проект в Иркутске, а вот на базе общеобразовательного учреждения — первый.
Школьники получили возможность заниматься внеурочной деятельностью по таким предметам, как биология, физика и химия, также осваивают 3Д-моделирование и робототехнику.
— Сегодня мы вступили в новую эру, которая требует качественной подготовки специалистов, прежде всего в технических областях. Интерес молодежи к таким профессиям только растет, и благодаря совместным усилиям всех уровней власти мы обеспечиваем рост качества образования, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Во всех помещениях, оборудованных под лаборатории, прошел ремонт, также закупили необходимое оборудование, рабочие установили камеры видеонаблюдения. Отметим, занятия ведут школьные учителя и преподаватель института авиамашиностроения и транспорта ИрНИТУ.
Участие во внеурочной деятельности принимают 170 человек, учащиеся 7−11 классов. Курс рассчитан на один год обучения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что последний звонок прозвенит в школах Братска 24 мая.