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От Омска хотят построить продуктопровод в Дальний Восток

По нему потребителем планируют поставлять нефтепродукты.

Источник: Комсомольская правда

В Совете Федерации РФ прошел круглый стол под руководством заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Юрия Федорова. Эксперты обсудили перспективные механизмы поставок нефтепродуктов потребителям.

По словам экспертов, в прошлые годы в отрасли наблюдались проблемы с логистикой — РЖД не в полной мере справлялась с возрастающей нагрузкой. Снижение эффективности механизма поставок негативно сказывалось на внутреннем рынке.

В качестве решения эксперты предложили активнее использовать другие виды транспорта: водный и трубопроводный.

Более того, для поставок нефтепродуктов Юрий Федоров высказал идею построить от Омска до Дальнего Востока продуктопровод с подключением к нему всех восточных нефтеперерабатывающих заводов, назвав такой продуктопровод критически важным.

«В создании такой системы заинтересованы многие грузоотправители, в том числе угольные компании», — приводит слова сенатора пресс-служба СФ.

О том, насколько такой проект реалистичен и как будет реализована идея, не сообщается.