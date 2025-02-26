От Омска хотят построить продуктопровод в Дальний Восток

В Совете Федерации РФ прошел круглый стол под руководством заместителя председателя комитета СФ по экономической политике Юрия Федорова. Эксперты обсудили перспективные механизмы поставок нефтепродуктов потребителям.
По словам экспертов, в прошлые годы в отрасли наблюдались проблемы с логистикой — РЖД не в полной мере справлялась с возрастающей нагрузкой. Снижение эффективности механизма поставок негативно сказывалось на внутреннем рынке.
В качестве решения эксперты предложили активнее использовать другие виды транспорта: водный и трубопроводный.
Более того, для поставок нефтепродуктов Юрий Федоров высказал идею построить от Омска до Дальнего Востока продуктопровод с подключением к нему всех восточных нефтеперерабатывающих заводов, назвав такой продуктопровод критически важным.
«В создании такой системы заинтересованы многие грузоотправители, в том числе угольные компании», — приводит слова сенатора пресс-служба СФ.
О том, насколько такой проект реалистичен и как будет реализована идея, не сообщается.