Загрязнение воздуха обнаружили на улице Шпачека в Иркутске

Специалисты проверили качество атмосферного воздуха в Иркутске после жалоб жителей на неприятный запах. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, во время исследований нашли некоторые нарушения.
12 и 13 февраля 2025 взяли пробы на улице Шпачека, проверяли содержание химических веществ в атмосферном воздухе. Оказалось, что уровень бензапирена (присутствует в отходах промышленности, выхлопах авто, в табачном дыме — Ред.) превышен в пять раз, а этилбензола (используется как добавка к бензину — Ред.) — в два.
— 13 февраля исследование показало, что содержание этилбензола находится на уровне 0,023 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3. Данная информация направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Помимо этого пробы взяли на улице Муравьева, Почтамтской, Новаторов. Там нарушений не зарегистрировано. Сейчас продолжат вести наблюдения, ситуация находится на контроле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 740 тысяч голов скота, а также кошек и собак вакцинируют в Иркутской области.