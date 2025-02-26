Загрязнение воздуха обнаружили на улице Шпачека в Иркутске

12 и 13 февраля 2025 взяли пробы на улице Шпачека, проверяли содержание химических веществ в атмосферном воздухе. Оказалось, что уровень бензапирена (присутствует в отходах промышленности, выхлопах авто, в табачном дыме — Ред.) превышен в пять раз, а этилбензола (используется как добавка к бензину — Ред.) — в два.