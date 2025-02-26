Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загрязнение воздуха обнаружили на улице Шпачека в Иркутске

Ранее жители жаловались на неприятный запах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты проверили качество атмосферного воздуха в Иркутске после жалоб жителей на неприятный запах. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, во время исследований нашли некоторые нарушения.

12 и 13 февраля 2025 взяли пробы на улице Шпачека, проверяли содержание химических веществ в атмосферном воздухе. Оказалось, что уровень бензапирена (присутствует в отходах промышленности, выхлопах авто, в табачном дыме — Ред.) превышен в пять раз, а этилбензола (используется как добавка к бензину — Ред.) — в два.

— 13 февраля исследование показало, что содержание этилбензола находится на уровне 0,023 мг/м3 при норме не более 0,02 мг/м3. Данная информация направлена в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Помимо этого пробы взяли на улице Муравьева, Почтамтской, Новаторов. Там нарушений не зарегистрировано. Сейчас продолжат вести наблюдения, ситуация находится на контроле.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 740 тысяч голов скота, а также кошек и собак вакцинируют в Иркутской области.