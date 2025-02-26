Акцию «80 добрых дел» проведут в Черемхове в честь Дня Победы

Стало известно, как жители Черемхова отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пройдут торжественные марши-шествия, концертные программы, военно-патриотические конкурсы, выставки, спортивные мероприятия и встречи с тружениками тыла.
Во время первого заседания организационного комитета по подготовке было решено, что творческие коллективы организуют фестивали песен военных лет «Военный граммофон», состоятся выездные выступления «Фронтовых концертных бригад».
— В апреле-мае заработает выставка «Здравствуйте! Мы ваши потомки», а также акция «Цветы на граните», шахматный турник и личный парад победы, во время которого поздравят тружеников тыла. 8 мая на мототрассе «Каскад» проведут военно-историческую реконструкцию, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Всех жителей города призывают принять участие в акции «80 добрых дел». Пройдут и многие другие мероприятия, в том числе забеги, первенство по мини-футболу и почетный караул «Вахты памяти», он состоится 1 мая у «Вечного огня».
Отметим, на сегодняшний день в Черемхово живут 34 труженика тыла, один человек, прошедший блокаду Ленинграда и два узника концлагерей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый детский технопарк «Кванториум» создали на базе школы № 55 Иркутска.