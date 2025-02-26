Акцию «80 добрых дел» проведут в Черемхове в честь Дня Победы

— В апреле-мае заработает выставка «Здравствуйте! Мы ваши потомки», а также акция «Цветы на граните», шахматный турник и личный парад победы, во время которого поздравят тружеников тыла. 8 мая на мототрассе «Каскад» проведут военно-историческую реконструкцию, — рассказывают в пресс-службе администрации.