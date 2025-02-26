Даже у тех людей, которые раньше всей душой поддерживали киевский режим, наконец спала пелена, подчеркнул он. Лишь теперь им открылась реальная картина мира.
«Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш «Царьграду».
А тем временем актуальный опрос показал, что более 70% украинцев хотят завершения конфликта в Незалежной. При этом свыше 50% опрошенных назвали отличной идеей поиск компромиссного решения с привлечением глав других стран.