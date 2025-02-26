Наконец-то поняли: Украинцы приходят к осознанию, что Россия — райское место

«Всё больше спрашивают, как попасть на Ноев ковчег. Я три года назад об этом говорил. А мне в ответ смеялись. Но они просто не понимали на самом деле, что такое Россия. И насколько это райское место на планете. Сейчас мы потихонечку всё это понимаем», — рассказал Бардаш «Царьграду».