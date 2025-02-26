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Названы самые востребованные профессии в промышленности Красноярского края

Больше всего увеличилось количество вакансий для бурильщиков.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае назвали наиболее востребованные профессии. Об этом сообщает портал «Авито. Работа».

По данным аналитиков, в Красноярском крае на 178% выросло количество вакансий для бурильщиков, на 99% — бетонщиков. Монтажников стали искать чаще на 81%.

По этим профессиям зарплата предлагается выше средней по региону. При этом бурильщики в среднем могут получать 111 тысяч рублей в месяц (+37% в сравнении с 2024 годом), бетонщики — 127 тысяч рублей (+24%), монтажники — 112 тысяч рублей (+44%).

Ранее сообщалось о том, какие профессии предлагаются пенсионерам в Красноярском крае.

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