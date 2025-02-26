Названы самые востребованные профессии в промышленности Красноярского края

По этим профессиям зарплата предлагается выше средней по региону. При этом бурильщики в среднем могут получать 111 тысяч рублей в месяц (+37% в сравнении с 2024 годом), бетонщики — 127 тысяч рублей (+24%), монтажники — 112 тысяч рублей (+44%).