Названы самые востребованные профессии в промышленности Красноярского края

В Красноярском крае назвали наиболее востребованные профессии. Об этом сообщает портал «Авито. Работа».
По данным аналитиков, в Красноярском крае на 178% выросло количество вакансий для бурильщиков, на 99% — бетонщиков. Монтажников стали искать чаще на 81%.
По этим профессиям зарплата предлагается выше средней по региону. При этом бурильщики в среднем могут получать 111 тысяч рублей в месяц (+37% в сравнении с 2024 годом), бетонщики — 127 тысяч рублей (+24%), монтажники — 112 тысяч рублей (+44%).
Ранее сообщалось о том, какие профессии предлагаются пенсионерам в Красноярском крае.