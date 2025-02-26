Омичам рассказали, куда будет летать новый широкофлюзеляжный самолет Airbus A330

В Омском аэропорту рассказали, как будет использоваться новый широкофлюзеляжный самолет Airbus A330. Допуск на его обслуживание Омский аэропорт получил в Росавиации.
На сегодняшний день это самое большое воздушное судно, которое будет принимать аэропорт. Длина самолета составляет более 63 метров, размах крыла — более 60 метров.
Эксплуатант лайнера — авиакомпания «Северный ветер». На этом воздушном судне она планирует запустить рейсы из Омска в Санкт-Петербург и Сочи.
Первый рейс в северную столицу состоится уже 26 мая, с 27 мая будут осуществляться рейсы в Сочи.
Airbus A330 отличается большей вместимостью и комфортом, класс «эконом» вмещает 365 пассажирских кресел. Планируется, что с июня по в Санкт-Петербург Airbus A330 будет летать семь раз в неделю, в Сочи — пять.
Ранее мы писали, что даты субсидированных летних рейсов пока неизвестны.