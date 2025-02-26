В столице с начала года статус кандаса получили 72 человека

Как отметил руководитель управления занятости и социальной защиты Илья Скуб, с начала года также продлили статус кандаса для 27 этнических казахов и оформили два приглашения для воссоединения семей. В 2024 году статус кандаса получили 969 человек, большинство из которых прибыли из Узбекистана и Китая.