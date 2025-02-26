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В столице с начала года статус кандаса получили 72 человека

В Астане с начала 2025 года статус кандаса получили 72 человека. Среди них 45 женщин и 27 мужчин, прибывших из Узбекистана, Российской Федерации, Китая, Туркменистана, Монголии и Турции, передает ИА El.kz со ссылкой на городской акимат.

Источник: EL.kz

Из 72 кандасов 40 человек находятся в трудоспособном возрасте, 26 — в возрасте до 18 лет, а 6 — пенсионеры. Число кандасов с высшим и средним специальным образованием составляет 32 человека. Также среди кандасов есть специалисты в области образования, медицины и других профессий.

Как отметил руководитель управления занятости и социальной защиты Илья Скуб, с начала года также продлили статус кандаса для 27 этнических казахов и оформили два приглашения для воссоединения семей. В 2024 году статус кандаса получили 969 человек, большинство из которых прибыли из Узбекистана и Китая.

Для кандасов и их семей предоставляются следующие услуги:

  • бесплатная адаптация и интеграция (в Астане отсутствуют такие центры),
  • медицинская помощь,
  • места в школах и дошкольных учреждениях,
  • социальная защита,
  • содействие в трудоустройстве.

Кроме того, в рамках программы добровольного переселения граждан в трудодефицитные регионы, Астана активно сотрудничает с регионами приема и организует ярмарки вакансий. В 2024 году в столице прошло 5 таких ярмарок.

Работа по переселению граждан и обеспечению трудовой мобильности продолжается, и мы будем продолжать эту работу в рамках нашей программы.

добавил Илья Скуб