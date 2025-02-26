В столице с начала года статус кандаса получили 72 человека

Из 72 кандасов 40 человек находятся в трудоспособном возрасте, 26 — в возрасте до 18 лет, а 6 — пенсионеры. Число кандасов с высшим и средним специальным образованием составляет 32 человека. Также среди кандасов есть специалисты в области образования, медицины и других профессий.
Как отметил руководитель управления занятости и социальной защиты Илья Скуб, с начала года также продлили статус кандаса для 27 этнических казахов и оформили два приглашения для воссоединения семей. В 2024 году статус кандаса получили 969 человек, большинство из которых прибыли из Узбекистана и Китая.
Для кандасов и их семей предоставляются следующие услуги:
- бесплатная адаптация и интеграция (в Астане отсутствуют такие центры),
- медицинская помощь,
- места в школах и дошкольных учреждениях,
- социальная защита,
- содействие в трудоустройстве.
Кроме того, в рамках программы добровольного переселения граждан в трудодефицитные регионы, Астана активно сотрудничает с регионами приема и организует ярмарки вакансий. В 2024 году в столице прошло 5 таких ярмарок.
Работа по переселению граждан и обеспечению трудовой мобильности продолжается, и мы будем продолжать эту работу в рамках нашей программы.