Заболеваемость энтеробиозом в Красноярском крае снизилась на 15,4%

Наибольшую долю среди заболевших составляют дети — 2 972 случая, что составляет 99,4% от общего числа инфицированных. Наиболее уязвимой группой оказались дети в возрасте от 3 до 14 лет. Чаще всего случаи энтеробиоза регистрировались в Норильске, Шушенском, Тюхтетском, Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах.
Энтеробиоз — это контактный гельминтоз, вызываемый острицами. Эти круглые черви паразитируют в нижних отделах тонкого кишечника. Единственным источником инфекции является больной человек. Заражение происходит при контакте с инфицированными людьми: во время игр, через рукопожатия, загрязненные игрушки, постельное бельё и предметы обихода, рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.