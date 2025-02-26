Заболеваемость энтеробиозом в Красноярском крае снизилась на 15,4%

Наибольшую долю среди заболевших составляют дети — 2 972 случая, что составляет 99,4% от общего числа инфицированных. Наиболее уязвимой группой оказались дети в возрасте от 3 до 14 лет. Чаще всего случаи энтеробиоза регистрировались в Норильске, Шушенском, Тюхтетском, Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах.