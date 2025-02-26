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Заболеваемость энтеробиозом в Красноярском крае снизилась на 15,4%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае отмечено снижение заболеваемости энтеробиозом на 15,4%. В 2024 году этим паразитарным заболеванием переболело 2 989 человек, тогда как в 2023 году число заболевших составляло 3 527.

Источник: НИА Красноярск

Наибольшую долю среди заболевших составляют дети — 2 972 случая, что составляет 99,4% от общего числа инфицированных. Наиболее уязвимой группой оказались дети в возрасте от 3 до 14 лет. Чаще всего случаи энтеробиоза регистрировались в Норильске, Шушенском, Тюхтетском, Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах.

Энтеробиоз — это контактный гельминтоз, вызываемый острицами. Эти круглые черви паразитируют в нижних отделах тонкого кишечника. Единственным источником инфекции является больной человек. Заражение происходит при контакте с инфицированными людьми: во время игр, через рукопожатия, загрязненные игрушки, постельное бельё и предметы обихода, рассказывают в краевом Роспотребнадзоре.

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