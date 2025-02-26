В Пермском крае побит суточный рекорд тепла 1988 года

Ранее perm.aif.ru писал, что в столице Прикамья 24 февраля зарегистрировали мощнейшую инверсию. Её интенсивность составила 25,4 °C: у поверхности земли температура была на отметке −23,5°С, а на высоте 400 метров достигла +1,9°С. Перед этим — утром 22 февраля — столбик термометра в некоторых территориях региона опустился практически до −30°С. Холоднее было на юге края. Самую низкую температуру зафиксировали в Чернушке. Там она упала до −29,3°С.