Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае побит суточный рекорд тепла 1988 года

Об этом сообщил эксперт Андрей Шихов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов сообщил, что в Пермском крае 25 февраля был побит суточный рекорд тепла 1988 года.

На территории региона наблюдались кратковременные оттепели, вызванные разрушением температурной инверсии и поступлением тёплой воздушной массы при малооблачной и безветренной погоде. В Бисере столбик термометра поднялся до +2,9˚С. Эта температура стала суточным рекордом тепла.

«Прежний — от 1988 года — перекрыт на 0,8˚С. Также до +1,9˚ воздух прогрелся в Кочёво. В Перми максимум составил −1,9˚С», — рассказал Андрей Шихов.

Ранее perm.aif.ru писал, что в столице Прикамья 24 февраля зарегистрировали мощнейшую инверсию. Её интенсивность составила 25,4 °C: у поверхности земли температура была на отметке −23,5°С, а на высоте 400 метров достигла +1,9°С. Перед этим — утром 22 февраля — столбик термометра в некоторых территориях региона опустился практически до −30°С. Холоднее было на юге края. Самую низкую температуру зафиксировали в Чернушке. Там она упала до −29,3°С.