В деревне Ашеваны на севере Омской области началось строительство защитной насыпи

В деревне Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области началось строительство защитной земляной насыпи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.
В прошлом году Ашеваны сильнее всех других территорий в области пострадали от сильнейшего паводка. Там были затоплены десятки домов, эвакуированы более сотни жителей.
Строящаяся сейчас насыпь призвана защитить деревню от повторения прошлогодней ситуации, она будет окружать всю деревню. Как пояснил Виталий Хоценко, высота насыпи рассчитана с учетом многолетних наблюдений за высотой подъема реки.
Напомним, ранее мы писали о том, что сильнейший паводок эксперты прогнозируют Омской области и в этом году.