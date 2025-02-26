Кобзев заявил о пересмотре сроков применения расширенных диапазонов электропотребления

«Жители регионов в начале февраля получили первые платежки за электроэнергию по новым тарифам. Мы видим, что планка первого диапазона в 7020 кВт*ч защитила от роста большую часть жителей в индивидуальных жилых домах, но мы видим, что есть домовладения, которые в этот диапазон точно не уложились, поэтому будем разбираться и в этом вопросе», — рассказал Игорь Кобзев.