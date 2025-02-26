Кобзев заявил о пересмотре сроков применения расширенных диапазонов электропотребления

Губернатор Иркутской области заявил о пересмотре сроков применения расширенных диапазонов электропотребления. Глава региона поручил службе по тарифам провести расчеты и внести изменения в областные нормативные акты. Для жителей Иркутской области, которые подтвердят использование электроотопления, сроки применения расширенных диапазонов будут пересмотрены. Также в новом постановлении правительства РФ учтена инициатива по упрощению процедуры подтверждения электроотопления, пишет ИА IrkutskMedia.
«Жители регионов в начале февраля получили первые платежки за электроэнергию по новым тарифам. Мы видим, что планка первого диапазона в 7020 кВт*ч защитила от роста большую часть жителей в индивидуальных жилых домах, но мы видим, что есть домовладения, которые в этот диапазон точно не уложились, поэтому будем разбираться и в этом вопросе», — рассказал Игорь Кобзев.
Напомним, что стоимость электричества будет пересчитана за январь и февраль 2025 года. Такую работу проведут согласно утвержденному в правительстве РФ постановлению о расширении мер поддержки домохозяйств с электроотоплением.
Добавим, соответствующее постановление утверждено Кабинетом министров 20 февраля. Документ направлен на исключение несправедливости, с которой пришлось столкнуться жителям домов с электроотоплением после установления новых диапазонов потребления электроэнергии. Постановление в том числе предусматривает введение повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для жителей домов, в том числе садовых, пользующихся электроотоплением, на территории всех регионов России.