В трех областях Казахстана ограничено движение

Область Ұлытау
- автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 216−424 (граница Кызылординской области — г. Жезказган).
Область Жетісу
- автодорога «Ушарал-Достык-граница КНР» км 84−164 (п. Коктума — ст. Достык).
- автодорога «Сарыозек — Коктал» км 141−142 (мост Конбе).
Кызылординская область
- автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 12−216 (г. Кызылорда — граница области Ұлытау).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 257 единицы спецтехники и 356 специалистов.