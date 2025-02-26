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В трех областях Казахстана ограничено движение

По состоянию на 08:00 26 февраля 2025 года на 3 республиканских автомобильных дорогах в 3 областях введено ограничение движения, передает DKnews.kz.

Источник: QazAvtoJol

Область Ұлытау

  • автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 216−424 (граница Кызылординской области — г. Жезказган).

Область Жетісу

  • автодорога «Ушарал-Достык-граница КНР» км 84−164 (п. Коктума — ст. Достык).
  • автодорога «Сарыозек — Коктал» км 141−142 (мост Конбе).

Кызылординская область

  • автодорога «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км 12−216 (г. Кызылорда — граница области Ұлытау).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 257 единицы спецтехники и 356 специалистов.