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В конце февраля в Башкирии потеплеет до +2 градусов

Стало известно, каким будет конец зимы в республике.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на конец февраля в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, уход зимы ознаменуется плюсовой температурой.

Так, в четверг, 27 февраля, в регионе ожидается небольшой снег, на юго-востоке Башкирии осадки могут быть умеренными. Температура воздуха ночью составит −9,-14°, при прояснениях −15,-20°, днем −4,-9°, в горных районах до +1°.

Характер погоды не изменится в пятницу, 28 февраля. Ночью так же будет морозно, а вот днем станет еще теплее. Метеорологи ожидают, что в этот день столбики термометров могут подняться до +2 градусов.

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