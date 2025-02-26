Омичам назвали самые важные события минувшей зимы

С 19 по 22 декабря 2024 года Омск принимал чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования проходили на «G-Drive Арене» и привлекли внимание всей страны. Лучшие фигуристы России боролись за медали и право представлять страну на международных турнирах. Это событие не только стало важным для мира спорта, но и оказало экономическое влияние на город — в Омск приехали тысячи гостей, что способствовало развитию гостиничного бизнеса и сферы услуг.