Омичам назвали самые важные события минувшей зимы

Зима подходит к концу, осталось всего несколько дней, и вместе с ней завершается очередной этап в жизни Омска. Совсем скоро город ощутит весенние перемены, а пока самое время подвести итоги прошедшего сезона.
Для этого мы отобрали пять ключевых событий, которые запомнятся омичам надолго. Те моменты, по которым зима 2024—2025 годов останется в памяти горожан, будь то масштабные спортивные мероприятия, важные городские решения или изменения, повлиявшие на повседневную жизнь.
Новый тренер Авангарда — Ги Буше.
В конце ноября 2024 года омский «Авангард» официально объявил о назначении Ги Буше на пост главного тренера команды, заключив с ним контракт до конца сезона 2025/2026. Канадский специалист, известный по работе в НХЛ с командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз», а также в швейцарском клубе «Берн», прибыл в Омск 12 декабря 2024 года.
Назначение Буше стало ответом на серию неудач «Авангарда» в сезоне 2024/2025. К ноябрю команда потерпела семь поражений подряд, что приблизило её к антирекорду клуба. Руководство и болельщики «Авангарда» возлагали большие надежды на Ги Буше, ожидая, что его опыт и тактические навыки помогут стабилизировать игру команды и улучшить результаты. Особое внимание уделялось дисциплине на льду и эффективной обороне, которые являются характерными чертами стиля Буше.
После прибытия нового тренера «Авангард» начал демонстрировать признаки улучшения, одержав несколько важных побед. Болельщики надеются, что под руководством Буше команда сможет выйти в плей-офф и достойно выступить в розыгрыше Кубка Гагарина.
Чемпионат России по фигурному катанию.
С 19 по 22 декабря 2024 года Омск принимал чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования проходили на «G-Drive Арене» и привлекли внимание всей страны. Лучшие фигуристы России боролись за медали и право представлять страну на международных турнирах. Это событие не только стало важным для мира спорта, но и оказало экономическое влияние на город — в Омск приехали тысячи гостей, что способствовало развитию гостиничного бизнеса и сферы услуг.
Повышение стоимости проезда в маршрутных такси.
С 20 декабря в Омске была повышена стоимость проезда в маршрутных такси. Теперь цена составляет 45 рублей для всех пассажиров, а для льготников — 40 рублей. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди горожан. С одной стороны, перевозчики объяснили повышение цен увеличением затрат на топливо и обслуживание транспорта. С другой стороны, многие омичи выразили недовольство, так как маршрутки остаются основным видом транспорта для значительной части населения.
Стоит отметить, что в прошлый раз цену повышали за несколько месяцев до этого, в сентябре. Для сравнения, стоимость проезда в муниципальном транспорте Омска (автобусы, троллейбусы и трамваи) составляет 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей при оплате картой. Последнее повышение цен в муниципальном транспорте произошло летом 2024 года.
Запуск реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.
В октябре 2024 года начался капитальный ремонт моста, в ходе которого количество доступных полос для движения сократилось до двух или четырёх, в зависимости от этапа работ. Это привело к значительным пробкам и затруднениям для водителей, особенно в часы пик.
Для решения проблемы заторов и оптимизации трафика городские власти приняли решение ввести реверсивное движение на мосту. С 8 января 2025 года средняя полоса стала изменять направление движения: утром — в сторону центра, вечером — в обратном направлении. Крайние полосы продолжают работать в постоянном режиме, по одной в каждом направлении.
Омичи восприняли нововведение по-разному: часть водителей отметила уменьшение пробок, другие выразили обеспокоенность из-за необходимости привыкать к новой схеме движения и возможных рисков, связанных с изменением направления на средней полосе.
День российского студенчества.
25 января 2025 года в Омске прошли масштабные празднования Дня российского студенчества. Главные мероприятия состоялись на площади Бухгольца, где прошёл массовый праздник для студентов омских вузов и колледжей. В программе были конкурсы, розыгрыши призов и концертная программа.
Впервые студенческий праздник прошёл на катке вокруг шара, что добавило ему особой атмосферы. Эта локация стала уникальной зимней достопримечательностью Омска, привлекая как местных жителей, так и туристов. Каток на площади Бухгольца стал настоящей точкой притяжения этой зимы, объединив традиционные зимние развлечения и городской праздник.