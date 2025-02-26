От Омска предложили провести продуктопровод на Дальний Восток

«Критически важно строительство продуктопровода от Омска до Дальнего Востока с подключением всех восточных НПЗ к трубопроводной системе», — цитирует Федорова пресс-служба Совфеда.
По его мнению, в формировании такой логистической системы заинтересованы как грузоотправители, так и ресурсоснабжающие компании, например, поставщики угля. Кроме того, Федоров считает, что эта идея приведет к разгрузке железнодорожной инфраструктуры, у которой якобы наблюдались трудности с логистикой при поставке продуктов, важных в работе топливной отрасли, в 2023 и 2024 годах.
Отметим, Омск не впервые упоминается на высшем уровне как своего рода логистический хаб, причем в различных отраслях. Так, осенью 2024 года запущен процесс по постепенному вводу первого логистического комплекса одного из крупных маркетплейсов. Кроме того, на протяжении последних лет анализируется соответствующий потенциал омского участка реки Иртыш.