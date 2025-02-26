От Омска предложили провести продуктопровод на Дальний Восток

По его мнению, в формировании такой логистической системы заинтересованы как грузоотправители, так и ресурсоснабжающие компании, например, поставщики угля. Кроме того, Федоров считает, что эта идея приведет к разгрузке железнодорожной инфраструктуры, у которой якобы наблюдались трудности с логистикой при поставке продуктов, важных в работе топливной отрасли, в 2023 и 2024 годах.