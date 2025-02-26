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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни февраля

В республике ожидается снежная погода.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Изображение создано с помощью AI Гервин

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни февраля. В республике ожидается снежная погода.

По данным Башгидромета, 26 февраля ожидается небольшой снег, днем по юго-востоку до умеренного. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем −3,-8°.

27 февраля ночью и днём будет идти снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях −15,-20°, днем −4,-9°, в горных районах до +1°.

28 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −20,-25°, днем −3,-8°, в горных районах до +2°.