Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в последние дни февраля. В республике ожидается снежная погода.
По данным Башгидромета, 26 февраля ожидается небольшой снег, днем по юго-востоку до умеренного. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем −3,-8°.
27 февраля ночью и днём будет идти снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −9,-14°, при прояснениях −15,-20°, днем −4,-9°, в горных районах до +1°.
28 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −10,-15°, местами −20,-25°, днем −3,-8°, в горных районах до +2°.