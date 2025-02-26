Крымчан просят остаться дома при первых признаках гриппа или ОРВИ

Симптомами болезни могут быть: повышение температуры тела выше 37 градусов, кашель, першение в горле, насморк, потеря обоняния и вкуса), в этих случаях следует вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться в медорганизацию (в кабинет для температурящих пациентов).