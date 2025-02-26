Крымчан просят остаться дома при первых признаках гриппа или ОРВИ

Минздрав Крыма напоминает об алгоритме действий при появлении симптомов ОРВИ.
Симптомами болезни могут быть: повышение температуры тела выше 37 градусов, кашель, першение в горле, насморк, потеря обоняния и вкуса), в этих случаях следует вызвать врача на дом или самостоятельно обратиться в медорганизацию (в кабинет для температурящих пациентов).
Так, вызвать врача на дом необходимо, если:
повысилась температура тела выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на прием жаропонижающих средств;
пациент относится к группе риска (возраст старше 60 лет и старше; имеются хронические заболевания — сахарный диабет с осложнениями, тяжелая форма хронической сердечной недостаточности, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния).
Контактные телефоны для вызова врача на дом доступны по ссылке.
кабинетов для температурящих пациентов доступны по ссылке.
При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (нарушение сознания; судороги; температура тела выше 39 градусов, которая не снижается при приеме назначенных препаратов; затруднения дыхания; боль в грудной клетке, животе, пояснице; неконтролируемое обострение хронических заболеваний), необходимо обращаться в службу скорой медицинской помощи по номеру 103, сообщает мэрия.