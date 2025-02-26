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В Новосибирский аэропорт не могут приземлиться 13 авиарейсов

13 самолетов не могут вовремя приземлиться в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Сегодня, 26 февраля, в Новосибирск задерживаются 13 рейсов авиакомпании S7, которые не могут вовремя приземлиться в аэропорту — причина опозданий не сообщается.

Согласно онлайн-табло, задержка составляет не более одного часа. Также уточняется, что задержанные рейсы прибывают из Якутска, Читы, Братска, Благовещенска, Кызыла, Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Владивостока, Ташкента, Усть-Каменогорска, Нерюнгри и Мирного.

Рейсы из Сочи и Абакана в Новосибирск были отменены.

Напомним, что у туристов вырос спрос на апартаменты в Новосибирске.