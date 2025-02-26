В Омске растет заболеваемость ОРВИ среди детей

Как сообщили корреспонденту «АиФ в Омске» в пресс-службе администрации города, по данным на 26 февраля учебный процесс приостановлен в 71 классе 32-х школ и в 82-х группах 55-ти детских садов. Сутками ранее на карантин был закрыт 61 класс в 23-х школах и 80 групп в 51-м дошкольном учреждении. Причина закрытия на карантин — рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Решение о закрытии принимает руководство учреждения, основанием служит заболеваемость не менее 40% коллектива класса или группы.