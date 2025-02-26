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Двое нападающих омского «Авангарда» могут вернуться в игру

Рид Буше и Никита Холодилин выведены из списка травмированных игроков.

Источник: Комсомольская правда

Два форварда омского «Авангарда», Рид Буше и Никита Холодилин, могут в ближайшее время вернуться в игру — их имена выведены из списка травмированных игроков команды на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Оба игрока травмировались в январе. Буше — в матче с «Салаватом Юлаевым», Холдин в игре против «Барыса».

Отметим, что исключение из списка травмированных, однако, не гарантирует стопроцентного возвращения игроков в ближайшее время — никаких официальных заявлений на этот счет в ХК «Авангард» пока не делали.

К примеру, возвращение на лед еще одного травмированного нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева было анонсировано еще в декабре, но этого пока не случилось.