Двое нападающих омского «Авангарда» могут вернуться в игру

Два форварда омского «Авангарда», Рид Буше и Никита Холодилин, могут в ближайшее время вернуться в игру — их имена выведены из списка травмированных игроков команды на сайте Континентальной хоккейной лиги.
Оба игрока травмировались в январе. Буше — в матче с «Салаватом Юлаевым», Холдин в игре против «Барыса».
Отметим, что исключение из списка травмированных, однако, не гарантирует стопроцентного возвращения игроков в ближайшее время — никаких официальных заявлений на этот счет в ХК «Авангард» пока не делали.
К примеру, возвращение на лед еще одного травмированного нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева было анонсировано еще в декабре, но этого пока не случилось.