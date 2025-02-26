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Новосибирский рыбак наловил окуней на презервативы

Резинки режут на квадратики размером 0,5 см² и цепляют их на крючки — до семи штук на одной леске.

Источник: Соцсети

В глухозимье, когда клёв становится капризным, рыбаки идут на всевозможные хитрости. Один из таких лайфхаков опробовал новосибирский рыбак на Ярковском пруду — и не прогадал. Его улов обеспечила необычная приманка — кусочки цветных презервативов, информация появилась в паблике «РЫБАКИ Черепаново».

Резинки режут на квадратики размером 0,5 см² и цепляют их на крючки — до семи штук на одной леске. Такой «букет» плавно подёргивают в лунке, имитируя движение живой наживки. Полосатая мелочь не сможет устоять перед яркими «угощениями».

«Мелочь, но приятно», — подытожил рыбак, похваставшись, что ещё и протестировал каталитическую грелку.

Она помогла сохранить батарею шуруповёрта в тепле, что сделало рыбалку комфортной даже в мороз.

флора и фауна