Новосибирский рыбак наловил окуней на презервативы

В глухозимье, когда клёв становится капризным, рыбаки идут на всевозможные хитрости. Один из таких лайфхаков опробовал новосибирский рыбак на Ярковском пруду — и не прогадал. Его улов обеспечила необычная приманка — кусочки цветных презервативов, информация появилась в паблике «РЫБАКИ Черепаново».
Резинки режут на квадратики размером 0,5 см² и цепляют их на крючки — до семи штук на одной леске. Такой «букет» плавно подёргивают в лунке, имитируя движение живой наживки. Полосатая мелочь не сможет устоять перед яркими «угощениями».
«Мелочь, но приятно», — подытожил рыбак, похваставшись, что ещё и протестировал каталитическую грелку.
Она помогла сохранить батарею шуруповёрта в тепле, что сделало рыбалку комфортной даже в мороз.