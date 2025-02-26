Новосибирский рыбак наловил окуней на презервативы

Резинки режут на квадратики размером 0,5 см² и цепляют их на крючки — до семи штук на одной леске. Такой «букет» плавно подёргивают в лунке, имитируя движение живой наживки. Полосатая мелочь не сможет устоять перед яркими «угощениями».