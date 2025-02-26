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Автомобиль легендарной проститутки Анжелы попал в ДТП с седаном в Новосибирске

Авария произошла в Железнодорожном районе.

Многие новосибирцы знают об Анжеле, которая трудится не один десяток лет в должности «ночной бабочки». Определить машину сибирячки несложно, на заднем стекле большими белыми буквами написано — Анжела. Стоит иномарка, как правило, на остановке Железнодорожная или же нередко бывает замечена в других районах города, в том числе Академгородке. Накануне автомобиль «Анжелы» снова был замечен, однако в необычных обстоятельствах, при ДТП в Железнодорожном районе.

Интернет-пользователь сообщает, что авария незначительная. Также прикладывает кусочек видеоролика, сделанный поздно ночью, с уже последствиями ДТП. Кто прав, кто виноват в этом ДТП, и каким образом был урегулирован вопрос, не сообщается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что легендарная проститутка Анжела из Новосибирска объяснила надпись на машине.