Автомобиль легендарной проститутки Анжелы попал в ДТП с седаном в Новосибирске

Многие новосибирцы знают об Анжеле, которая трудится не один десяток лет в должности «ночной бабочки». Определить машину сибирячки несложно, на заднем стекле большими белыми буквами написано — Анжела. Стоит иномарка, как правило, на остановке Железнодорожная или же нередко бывает замечена в других районах города, в том числе Академгородке. Накануне автомобиль «Анжелы» снова был замечен, однако в необычных обстоятельствах, при ДТП в Железнодорожном районе.