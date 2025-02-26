484 тысячи рублей выплатил житель Новосибирска, чтобы улететь в Китай

Житель Новосибирска выплатил 484 тысячи рублей, чтобы получить возможность улететь в Китай. В эту сумму вошли 113 тысяч рублей алиментов. 35-летний житель Доволенского района погасил задолженность, чтобы отправиться в командировку в Китай. Помимо алиментов на 10-летнюю дочь, в сумму долга вошел исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.