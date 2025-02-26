Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

484 тысячи рублей выплатил житель Новосибирска, чтобы улететь в Китай

Из этой суммы — 113 тысяч рублей были алименты.

Источник: ТАСС

Житель Новосибирска выплатил 484 тысячи рублей, чтобы получить возможность улететь в Китай. В эту сумму вошли 113 тысяч рублей алиментов. 35-летний житель Доволенского района погасил задолженность, чтобы отправиться в командировку в Китай. Помимо алиментов на 10-летнюю дочь, в сумму долга вошел исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.

Гражданам, планирующим выезд за границу, рекомендуется заранее оплачивать долги и учитывать сроки снятия запрета на выезд.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, когда в Новосибирск придет весна. О геомагнитных возмущениях рассказали в столице Сибири.

туризм и отдых