Травмированные игроки омского «Авангарда» вернулись в строй

Как напоминает портал «Ом1», у Буше был перелом лицевой кости, который он заработал в матче против «Салавата Юлаева» 29 января, а Никита Холодилин во время падения порезал ногу коньком. Пока неизвестно, когда именно игроки выйдут на лёд. Еще три игрока «Авангарда» остаются в списке травмированных: защитники Сергей Бойков и Даниил Степанов и нападающий Владимир Ткачёв.