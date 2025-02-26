Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травмированные игроки омского «Авангарда» вернулись в строй

Сейчас на лечении остаются три человека.

Источник: ХК "Авангард"

Два игрока омского хоккейного клуба «Авангард» возвращаются в строй после лечения. Как сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги, Рид Буше и Никита Холодилин выведены из списка травмированных игроков.

Как напоминает портал «Ом1», у Буше был перелом лицевой кости, который он заработал в матче против «Салавата Юлаева» 29 января, а Никита Холодилин во время падения порезал ногу коньком. Пока неизвестно, когда именно игроки выйдут на лёд. Еще три игрока «Авангарда» остаются в списке травмированных: защитники Сергей Бойков и Даниил Степанов и нападающий Владимир Ткачёв.

Ранее мы писали, что омский хоккейный клуб подписал контракт с серебряным призёром Олимпиады.

здоровье