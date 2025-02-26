В Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом

Стало известно, какая сейчас в Самарской области ситуация по заболеваемости COVID-19. По данным на 24 февраля 2025 года, число заболевших коронавирусом снизилось. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.
— По итогам восьмой недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 6,4. Это на 13,52% ниже, чем на прошлой неделе, — рассказали в пресс-службе.
Среднеобластной показатель превышен на 13 административных территориях. Больше всего заболевших в Борском, Пестравском, Клявлинском и Приволжском районах. По данным портала стопкоронавирус.рф, с 17 по 23 февраля в регионе обнаружили 214 случаев коронавирусной инфекции.
Показатель числа выздоровевших меньше количества заболевших. Так, победили болезнь 200 жителей региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 17 человек, ни один пациент не скончался от коронавируса.