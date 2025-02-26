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В Усть-Ишимском районе Омской области построят насыпь для защиты от подтоплений

Прошлой весной паводок нанёс серьёзный ущерб северным районам области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области принимаются меры для защиты деревни Ашеваны от паводка. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что насыпь будет возведена вокруг населённого пункта, чтобы предотвратить подтопление в будущем.

Высота насыпной конструкции была рассчитана на основе многолетних наблюдений за уровнем реки, чтобы эффективно защитить деревню от высоких вод.

Прошлой весной был особенно сильный паводок, который причинил значительный ущерб северным районам области. Очень сильно пострадала деревня Ашеваны. Этот опыт стал основой для разработки новых мер по защите населения от подобных бедствий в будущем.

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