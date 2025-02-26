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По итогам 2024 года рождаемость в Башкирии упала на 7,2%

По данным Росстата, в республике родились 32 968 малышей.

Источник: www.globallookpress.com

В 2024 году в Башкирии родились 32 968 малышей. Это на 7,2% меньше, чем в предыдущем году.

Согласно данным Росстата, снижение рождаемости в республике идет более стремительно, чем в других регионах страны. В Приволжском федеральном округе рождаемость за год упала на 5,5%, а в целом по России — на 3,4%.

Положительная динамика регистрировалась лишь в Дагестане (+3%), Чечне (+2,9%), Кабардино-Балкарии (+2,4%) Ингушетии (+1,5), Северной Осетии (+0,7%), Адыгее (+0,3%) и Крыму (+0,2%).

Специалисты отмечают, что снижение рождаемости в Башкортостане связано с общими демографическими процессами, экономическими факторами и изменениями в структуре населения.