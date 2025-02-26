Суд в Приморье отменил приговор экс-ректору МГУ им. Невельского

Приморский краевой суд пересмотрел дело бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергея Огая и его сына Алексея. Суд отменил вынесенный ранее приговор и вернул материалы дела в прокуратуру. Об этом сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края».
Как стало известно, апелляционная инстанция рассмотрела уголовное дело в отношении Сергея Огая, осуждённого по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), и Алексея Огая, признанного виновным по части 5 статьи 33 и части 1 статьи 285 УК РФ.
Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока вынес им условные приговоры: отец получил три года лишения свободы с испытательным сроком четыре года, а сын — два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года шесть месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке 340,8 миллиона рублей в пользу Морского государственного университета.
Напомним, что в июне 2023 года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Сергея и Алексея Огаев виновными в злоупотреблении полномочиями при строительстве тренажёрного центра университета. Следствие установило, что в 2017—2018 годах отец и сын организовали заключение контрактов на поставку и эксплуатацию учебных тренажёров с фирмами, принадлежащими их знакомым. Это нарушило принципы конкуренции и привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в размере 340,8 миллиона рублей.
Теперь в результате пересмотра апелляционная инстанция постановила отменить вынесенный приговор и вернуть дело Генеральному прокурору России для устранения препятствий, мешающих его рассмотрению в суде.
Кроме того, Сергей и Алексей Огаи освобождены от меры пресечения в виде подписки о невыезде.