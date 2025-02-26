Суд в Приморье отменил приговор экс-ректору МГУ им. Невельского

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока вынес им условные приговоры: отец получил три года лишения свободы с испытательным сроком четыре года, а сын — два года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года шесть месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с них в солидарном порядке 340,8 миллиона рублей в пользу Морского государственного университета.