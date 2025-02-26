Специалист свердловского минздрава не поддержала запрет абортов

По ее мнению, запретом на проведение абортов ничего не исправить. «Но, согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются клинические рекомендации. Давайте тогда будем контролировать, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь», — заявила Квашина в интервью ОТВ.