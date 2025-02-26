Специалист свердловского минздрава не поддержала запрет абортов

Не стоит запрещать аборты в частных клиниках, а следует обратить внимание на качество оказываемых медицинских услуг. Такое мнение высказала главный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Свердловской области, врач — акушер-гинеколог Елена Квашнина.
По ее мнению, запретом на проведение абортов ничего не исправить. «Но, согласитесь, что в частной, что в государственной больнице выполняются клинические рекомендации. Давайте тогда будем контролировать, чтобы все выполняли эти стандарты, чтобы женщине была гарантированно оказана качественная медицинская помощь», — заявила Квашина в интервью ОТВ.
Она добавила, что сейчас женщины чаще рожают после 40 лет. Снизить возраст деторождения, по ее мнению, поможет информирование девушек о факторах риска, а также уроки по правильному репродуктивному здоровью, которые нужно проводить в семье и школе.
Напомним, ранее член общественного совета при областном ГУ МВД и врач Олег Забродин призвал запретить аборты в частных клиниках. По его словам, в частных клиниках прерывают беременность не по медицинским показаниям, а по желанию пациенток.